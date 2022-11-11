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Конфуз в ефірі: Арестович повірив у фейкове відео з Путіним

glavcom.ua
Конфуз в ефірі: Арестович повірив у фейкове відео з Путіним
Застаріле відео з російським показали як актуальну новину
скріншот з ютуб-каналу Фейгін LIVE

Відео з російським президентом дворічної давнини видали за резонансну новину

Вчора, 10 листопада, Youtube-канал «Фейгін LIVE» опублікував відео з президентом РФ Володимиром Путіним, на якому він нібито називає українську владу «партнерами», розповідає про «крок назустріч» та «жест доброї волі». Під час стріму блогер Марк Фейгін та радник Офісу президента України Олексій Арестович обговорювали цей відеозапис в контексті ймовірного відступу російських військ із Херсона. Коротке, низької якості та явно вирване з контексту відео не викликало запитань в учасників стріму.

Насправді цей сюжет був вирізаний з відеоконференції наради Путіна з членами російського уряду, яка пройшла 14 жовтня 2020 року. І йшлося не про відхід із Херсона.

На записі відеоконференції, який опублікований на сайті Кремля разом зі стенограмою, російський прем’єр Мішустін розповів Путіну про зустріч з Медведчуком і запропонував дозволити поставки до РФ обладнання з кількох українських підприємств (компанії «Брацлав», Барського машинобудівного заводу і Рубіжанського картонного комбінату). На що Путін відповів згодою і виголосив слова про «жест доброї волі».

«Ми готові до поновлення повноформатної взаємодії з українськими партнерами. Давайте вважатимемо, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку», – йдеться у кремлівські стенограмі (скріншот).

Конфуз в ефірі: Арестович повірив у фейкове відео з Путіним фото 1

Також це застаріле відео з російським президентом, яке видавалося за актуальну новину, оприлюднили деякі українські медіа та Telegram-пабліки. Супроводжувався «ролик» коментарями про відступ російських окупантів із Херсона та нібито готовністю Москви до мирних переговорів з Києвом.  Мовляв, що Путін на нарадах вже почав називати українську владу «партнерами» замість «нацистів та наркоманів».

Як виявилося, журналісти та блогери обговорювали балачки Путіна дворічного давнини про якийсь чергову медведчуківську корупційну схему, хоча вважали, що аналізували відступ росіян з Херсона.

Нагадаємо, що Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні

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Теги: путін Telegram радник блогер рашисти відео

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