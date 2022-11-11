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Навіщо рашисти зараз б'ють по енергетичній сфері? Арестович дав несподіване пояснення

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Навіщо рашисти зараз б'ють по енергетичній сфері? Арестович дав несподіване пояснення
ЗСУ не будуть давати окупантам часу на відпочинок 
фото з відкритих джерел

У Росії не лишилося військових цілей, тільки бравада 

Удари по енергетичній інфраструктурі, терор цивільного населення – це сигнал про те, що рашисти випрошують переговори. Мовляв, загарбники кажуть:  дивіться, ми не переможемо, але й ви ні, тож давайте домовлятися. Військових цілей у РФ не лишилося, тож вони будуть намагатися тиснути на мирних українців. Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму ефірі Ukrlife.TV.

Водночас ЗСУ не планують стабілізувати фронт, натомість будуть методично знищувати та витісняти агресорів із нашої землі. 

«Ми не дозволимо їм перепочити. Неможливо давати їм жодного дня перебування на нашій території. Ми ж іще не знаємо, що буде на звільненій Херсонщині, скільки смертей там виявимо», – сказав радник.

На думку Арестовича, неможливо домовлятися із тими, хто не є цивілізованою армією.  

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Збройні сили використовують зимовий час для підготовки, оновлення та посилення.

Тим часом Зеленський повідомив, що допомогло зупинити наступ окупаційних військ.

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Теги: армія населення переговори радник рашисти фронт ЗСУ

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