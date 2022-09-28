У Москві втікачів від «могилізації» знаходить система розпізнавання облич 

П'ятьох «ухилянтів» доставили до військкоматів чи відділів поліції

У російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич. Про це пише Telegram-канал Shot.

П'ятьох ймовірних «ухилянтів» від мобілізації вирахували напередодні в Москві за системою розпізнавання осіб – камери помітили їх у різних районах міста.

Одного з затриманих у Москві згодом начебто відпустили. 25-річний Олександр каже, що не ухилявся і приходив у військкомат. Приносив довідку, що непридатний через поганий зір. Там з ним поговорили та відпустили. А за кілька днів у районі Білоруського вокзалу Олександра зупинили поліцейські: спочатку розбиралися на місці, потім відвезли до відділу, потім поїхали до військкомату. Там ще раз все перевірили ще раз і хлопця знову відпустили.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.