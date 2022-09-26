Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ

Виписано вже кілька десятків тисяч повісток

На військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як наголошується у зведенні, виписано вже кілька десятків тисяч повісток. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

За даними британської розвідки, на відміну від більшості західних армій, російські збройні сили проводять початкову підготовку солдатів на низовому рівні в рамках оперативних підрозділів, а не спеціалізованих навчальних закладах. Як правило, один батальйон у складі кожної російської бригади залишається в гарнізоні, якщо два інших розгортаються, і може надати кадри інструкторів для навчання новобранців чи поповнення. Однак Росія перекинула багато цих третіх батальйонів в Україну. Багато хто з покликаних військовослужбовців протягом кількох років не мали військового досвіду.

«Відсутність військових інструкторів і поспішність, з якою Росія почала мобілізацію, передбачає, що багато хто з покликаних військовослужбовців вирушить на передову з мінімальною відповідною підготовкою», - йдеться в повідомленні і зазначається, що з новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.

Нагадаємо, у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, сталять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.