Ставлення, як до худоби. Мобілізовані росіяни скаржаться на жахливі умови утримання

Росіяни шоковані умовами, в яких утримують мобілізованих

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Після того як один із солдатів зняв на відео в яких умовах поселили мобілізованих, його командування не тільки не спробувало вирішити проблему, а пригрозило зробити умови ще гіршими і перестати годувати.

«Після вчорашнього відео нас попередили, що умови будуть ще гіршими. З сьогоднішнього дня уже скоротили походи в туалет, ні води, ні їжі взагалі давати не будуть», – бідкається росіянин.

Також у мережі з’явилося відео, на якому мобілізований росіянин радісно демонструє на відео казарму, у якій тримають солдатів. На кадрах видно, що це збудована нашвидкуруч коробка з дерев’яних панелей, в якій встановлені дерев’яні нари на декілька ярусів. У цій казармі перебуває дуже велика кількість людей.

Росіяни, коментуючи відео у соцмережах, обурюються умовами утримання мобілізованих. Вони заявляють, що до їхніх «захисників вітчизни» ставляться гірше, ніж до худоби, а їхні казарми більше схожі на камери у в’язниці. Багато хто висловлює своє обурення тим, що мобілізовані не протестують проти такого ставлення. Однак знайшлися серед російських коментаторів і особливі «патріоти», які переконані, що відео про жахливі умови у таборах мобілізованих – це «український фейк».

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.

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