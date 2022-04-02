Арестович: у Росії закінчилися професійні військові, на смертовбивство відправлять строковиків

В Україні вже воюють строковики, і їх буде більше, вважає Арестович

Радник керівника Офісу президента звернувся до російських матерів

Російська Федерації залучатиме у війні проти України все більше військових строкової служби, вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Про це він заявив під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.

«Тут не повинно бути ніяких ілюзій. Звичайно кинуть. Шановні російські мами, зараз тут десь 50-60% строковиків уже», – переконаний посадовець.

За його словами, Росія вже вичерпала професійні кадрові резерви.

«На офіцерські посади в ті підрозділи, які Росія кидає, беруть осіб без вищої освіти», – зазначив Арестович.

При цьому він вважає, що у Росії також не вистачає техніки.

«Вашим синам не буде чим воювати просто. Кинуть сюди на іржавій застарілій техніці. Тобто, якщо це станеться, це буде чисте смертовбивство, – звернувся він до російських матерів.

На думку Арестовича, у наступній хвилі Росія може використати вже до 80-90% строковиків.

Нагадаємо, російське міністерство оборони та особисто президент РФ Путін із перших днів війни стверджували, ніби строковики не воюють в Україні.

Однак пізніше росіянам довелося зізнатися в очевидному: призовники кинуті ними до іншої країни, адже деякі з них вже потрапили до полону.

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