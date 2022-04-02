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    Події в Україні

    Арестович: у Росії закінчилися професійні військові, на смертовбивство відправлять строковиків

    В Україні вже воюють строковики, і їх буде більше, вважає Арестович - Арестович: у Росії закінчилися професійні військові, на смертовбивство відправлять строковиків
    В Україні вже воюють строковики, і їх буде більше, вважає Арестович
    фото з відкритих джерел

    Радник керівника Офісу президента звернувся до російських матерів

    Російська Федерації залучатиме у війні проти України все більше військових строкової служби, вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Про це він заявив під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.

    «Тут не повинно бути ніяких ілюзій. Звичайно кинуть. Шановні російські мами, зараз тут десь 50-60% строковиків уже», – переконаний посадовець.

    За його словами, Росія вже вичерпала професійні кадрові резерви.

    «На офіцерські посади в ті підрозділи, які Росія кидає, беруть осіб без вищої освіти», – зазначив Арестович.

    При цьому він вважає, що у Росії також не вистачає техніки.

    «Вашим синам не буде чим воювати просто. Кинуть сюди на іржавій застарілій техніці. Тобто, якщо це станеться, це буде чисте смертовбивство, – звернувся він до російських матерів.

    На думку Арестовича, у наступній хвилі Росія може використати вже до 80-90% строковиків.

    Нагадаємо, російське міністерство оборони та особисто президент РФ Путін із перших днів війни стверджували, ніби строковики не воюють в Україні.

    Однак пізніше росіянам довелося зізнатися в очевидному: призовники кинуті ними до іншої країни, адже деякі з них вже потрапили до полону.

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    Теги: росія окупанти війна путін військові Україна президент окупація радник час Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович: у Росії закінчилися професійні військові, на смертовбивство відправлять строковиків