Арестович: у Росії закінчилися професійні військові, на смертовбивство відправлять строковиків
Радник керівника Офісу президента звернувся до російських матерів
Російська Федерації залучатиме у війні проти України все більше військових строкової служби, вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Про це він заявив під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.
«Тут не повинно бути ніяких ілюзій. Звичайно кинуть. Шановні російські мами, зараз тут десь 50-60% строковиків уже», – переконаний посадовець.
За його словами, Росія вже вичерпала професійні кадрові резерви.
«На офіцерські посади в ті підрозділи, які Росія кидає, беруть осіб без вищої освіти», – зазначив Арестович.
При цьому він вважає, що у Росії також не вистачає техніки.
«Вашим синам не буде чим воювати просто. Кинуть сюди на іржавій застарілій техніці. Тобто, якщо це станеться, це буде чисте смертовбивство, – звернувся він до російських матерів.
На думку Арестовича, у наступній хвилі Росія може використати вже до 80-90% строковиків.
Нагадаємо, російське міністерство оборони та особисто президент РФ Путін із перших днів війни стверджували, ніби строковики не воюють в Україні.
Однак пізніше росіянам довелося зізнатися в очевидному: призовники кинуті ними до іншої країни, адже деякі з них вже потрапили до полону.
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