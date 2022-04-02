У Києві виявлено дрон-камікадзе окупантів (відео)

У Києві та області вже знищено близько 10 тис. боєприпасів

Упродовж березня в Києві та області фахівці Національної поліції України спільно з ДСНС України вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Вибухотехніки продовжують щодня знешкоджувати нерозірвані боєприпаси.

Серед знищених боєприпасів – нездетоновані тактичні ракети, авіаційні бомби, велика кількість артилерійських боєприпасів та ручних гранат.

«А в одному із районів столиці виявили та знешкодили дрон-камікадзе окупантів, який був у бойовій готовності. Вибухотехніки поліції майстерно вивели небезпечний апарат із ладу, вилучивши бойові частини», - розповів Клименко.

Клименко зазначив, що нерозірвані боєприпаси фахівці контрольовано знищують у спеціально відведених місцях.

До слова, за підрахунками Асоціації саперів України, щонайменше 82,5 тис. кв. км території України заміновані окупаційними військами.

Після закінчення війни Україна буде мати кілька років лише періоду розмінування, оскільки без цього неможливе відновлення будь-якого об’єкта.