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    Події в Україні

    Луганщина: через обстріли за добу зруйновано 27 будинків (фото)

    Пошкоджений обстрілами будинок у Лисичанську - Луганщина: через обстріли за добу зруйновано 27 будинків (фото)
    Пошкоджений обстрілами будинок у Лисичанську
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Співробітниками ДСНС врятовано сімох осіб, одного жителя Рубіжного поранено

    Упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Уночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкоджень п’яти будинків. Ще два займання житла сталися в Тошківці. Кількість жертв встановлюється. Співробітниками ДСНС врятовано сімох осіб, одного жителя Рубіжного поранено», – написав Гайдай.

    Начальник ОВА також розповів про успіхи українських захисників.

    «Протягом доби успішно відбито 9 атак ворога. Українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.

    Крім того, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

    Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.

    «Горить заправка», – повідомив Вілкул.

    Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.

    Також у Дніпрі чути було вибухи.

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    Теги: вибух росія окупанти США Луганщина ДСНС війна УДАР Олександр Вілкул Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Луганщина: через обстріли за добу зруйновано 27 будинків (фото)