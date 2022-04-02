Луганщина: через обстріли за добу зруйновано 27 будинків (фото)
Співробітниками ДСНС врятовано сімох осіб, одного жителя Рубіжного поранено
Упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Уночі 2 квітня росіяни знову відкрили вогонь по Лисичанську, що призвело до пошкоджень п’яти будинків. Ще два займання житла сталися в Тошківці. Кількість жертв встановлюється. Співробітниками ДСНС врятовано сімох осіб, одного жителя Рубіжного поранено», – написав Гайдай.
Начальник ОВА також розповів про успіхи українських захисників.
«Протягом доби успішно відбито 9 атак ворога. Українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога», – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.
Крім того, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.
«Горить заправка», – повідомив Вілкул.
Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.
Також у Дніпрі чути було вибухи.
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