США домовляються з союзниками про передачу Україні радянських танків

Поставки радянських танків Україні розпочнуться найближчим часом

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена працюватиме з союзниками над передачею Україні танків радянського виробництва, щоб Україна зміцнила оборону у східних областях, де нині тривають запеклі бої. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного чиновника адміністрації Байдена.

Співрозмовник газети повідомив, що танки будуть передані «скоро», але не сказав, коли саме, скільки їх буде і яка країна чи країни віддадуть їх Україні.

Тільки у Польщі, за офіційними даними, є понад 500 модернізованих та немодернізованих танків Т-72, при цьому вона давно оснащує свої танкові частини німецькими «Леопардами».

Зазначається, що це перший випадок із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Штати погоджуються виступити як посередник для допомоги в передачі радянських танків, які війська ЗСУ вміють використовувати.

Як повідомлялося, США передають Збройним силам України спорядження, у тому числі комплекти хімічного захисту.

Крім того, Міністерство оборони США надасть пакет безпекової допомоги Україні на суму до $300 млн – йдеться, зокрема, про кулемети та безпілотники.

Раніше ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США.

Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.