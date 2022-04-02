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    США домовляються з союзниками про передачу Україні радянських танків

    У Польщі є понад 500 модернізованих радянських танків - США домовляються з союзниками про передачу Україні радянських танків
    У Польщі є понад 500 модернізованих радянських танків
    фото з відкритих джерел

    Поставки радянських танків Україні розпочнуться найближчим часом

    Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена працюватиме з союзниками над передачею Україні танків радянського виробництва, щоб Україна зміцнила оборону у східних областях, де нині тривають запеклі бої. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного чиновника адміністрації Байдена.

    Співрозмовник газети повідомив, що танки будуть передані «скоро», але не сказав, коли саме, скільки їх буде і яка країна чи країни віддадуть їх Україні.

    Тільки у Польщі, за офіційними даними, є понад 500 модернізованих та немодернізованих танків Т-72, при цьому вона давно оснащує свої танкові частини німецькими «Леопардами».

    Зазначається, що це перший випадок із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Штати погоджуються виступити як посередник для допомоги в передачі радянських танків, які війська ЗСУ вміють використовувати.

    Як повідомлялося, США передають Збройним силам України спорядження, у тому числі комплекти хімічного захисту.

    Крім того, Міністерство оборони США надасть пакет безпекової допомоги Україні на суму до $300 млн – йдеться, зокрема, про кулемети та безпілотники.

    Раніше ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США.

    Також Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    США домовляються з союзниками про передачу Україні радянських танків