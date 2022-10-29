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«Атака» безпілотників у Севастополі: окупанти назвали пошкоджені кораблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Атака» безпілотників у Севастополі: окупанти назвали пошкоджені кораблі
Українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ
фото ілюстративне

Міноборони країни-агресорки заявило, що значні пошкодження отримало судно «Іван Голубець»

В окупованому Севастополі внаслідок влучання пошкодженні кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали.

Зокрема зазначається, що пошкоджена система радіолокації фрегата «Адмірал Макаров», а також є «дірка в мінному тральщику».

Міноборони країни-агресорки заявило, що значні пошкодження отримав морський тральщик «Іван Голубець», а також загородження в бухті Південна. Також у російському відомстві повідомили, що нібито в «атаці ЗСУ» Севастополя було задіяно дев'ять безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників

Натомість українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після атаки БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості. Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Згодом речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк висміяла звинувачення окупаційної влади анексованого Росією Севастополя щодо причетності безпілотників ЗСУ до нібито атаки на кораблі флоту країни-агресорки. Вона припустила, що це були «бойові комарі». 

Триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області. 

Теги: Міноборони Севастополь окупанти безпілотник Крим

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