Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Бойові комарі». ЗСУ прокоментували «атаку» безпілотників на Севастополь

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бойові комарі». ЗСУ прокоментували «атаку» безпілотників на Севастополь
Окупаційна адміністрація Севастополя повідомила про вибухи
фото ілюстративне

ЗСУ готують офіційну відповідь на звинувачення окупантів в атаці на Севастополь

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк висміяла звинувачення окупаційної влади анексованого Росією Севастополя щодо причетності безпілотників ЗСУ до нібито атаки на кораблі флоту країни-агресорки. Вона припустила, що це були «бойові комарі». Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що в ОК «Південь» уважно стежать за тим, що відбувається, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.

«Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Уранці 27 жовтня «влада» окупованого Криму заявила, що вночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку безпілотника.

28 жовтня було оприлюднено запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, в якому той заявив про нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в біолабораторіях України. Російський дипломат розповів про птахів-убивць, кажанів-отруйників та бойових комарів.

 

Теги: Крим росія окупанти ЗСУ війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Балаклавській ТЕС горів трансформатор 
Гауляйтер окупованого Севастополя заявив про атаку дрона на місцеву ТЕС 
27 жовтня, 08:59
Окупанти заявляють, що у Севастополі спрацювала система ППО
У Севастополі прогримів вибух: окупанти розповіли, що трапилося
19 жовтня, 09:35
Не тільки на окупованих територіях, але і по всій Росії кладовища заповнюють свіжі могили загарбників
В окупованому Севастополі з'явилося велике кладовище рашистів (відео)
14 жовтня, 12:06

Події в Україні

Окупанти розграбували все: мешканцям Херсона загрожує голод і холод (відео)
Окупанти розграбували все: мешканцям Херсона загрожує голод і холод (відео)
Горіли склади, казарми та техніка ворога: ЗСУ вдарили по рашистах на Луганщині
Горіли склади, казарми та техніка ворога: ЗСУ вдарили по рашистах на Луганщині
«Бойові комарі». ЗСУ прокоментували «атаку» безпілотників на Севастополь
«Бойові комарі». ЗСУ прокоментували «атаку» безпілотників на Севастополь
Поліція затримала у Харкові російського шпигуна
Поліція затримала у Харкові російського шпигуна
Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін намагається відновити авторитет Шойгу
Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін намагається відновити авторитет Шойгу
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 29 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 29 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
287K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
18K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
18K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
16K
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
11K
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
10K
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту