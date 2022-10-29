«Бойові комарі». ЗСУ прокоментували «атаку» безпілотників на Севастополь

ЗСУ готують офіційну відповідь на звинувачення окупантів в атаці на Севастополь

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк висміяла звинувачення окупаційної влади анексованого Росією Севастополя щодо причетності безпілотників ЗСУ до нібито атаки на кораблі флоту країни-агресорки. Вона припустила, що це були «бойові комарі». Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що в ОК «Південь» уважно стежать за тим, що відбувається, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.

«Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Уранці 27 жовтня «влада» окупованого Криму заявила, що вночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку безпілотника.

28 жовтня було оприлюднено запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, в якому той заявив про нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в біолабораторіях України. Російський дипломат розповів про птахів-убивць, кажанів-отруйників та бойових комарів.