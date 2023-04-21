Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
Окупанти вкотре тероризували Україну іранськими дронами
фото: Twitter (ілюстративне)

Попередньо, жертв і руйнувань немає

Під час нічної атаки на Київ українські Сили оборони збили вісім ворожих безпілотників типу Shahed. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Як зазначається, після 25-денного затишшя Росія знову спробувала атакувати столицю.

«За попередньою інформацією, московитський агресор, імовірно, використав нову партію іранських БпЛА Shahed. На підльоті до столиці було виявлено і збито приблизно вісім ворожих цілей», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Попередньо, жертв і руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Київській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. У Києві та області, а також у низці інших регіонів приблизно три години лунала повітряна тривога. Київська обласна військова адміністрація заявляла про загрозу атаки ворожих дронів.

До слова, це була вже друга повітряна тривога за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Небезпека тривала приблизно 20 хвилин

До слова, завершилася 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: окупанти безпілотник Київ влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 163 храмах столиці заплановані богослужіння, зокрема вночі
Великдень у Києві: віряни зможуть перебувати у церкві всю ніч
13 квiтня, 13:38
Окупанти в паніці скасували парад на 9 травня в Криму
Данілов розповів, яку зброю застосує Україна для звільнення Криму
14 квiтня, 16:14
У ввечері, 18 квітня, у Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Події в Україні

РФ ударила дронами по Полтавщині: є руйнування
РФ ударила дронами по Полтавщині: є руйнування
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
ISW пояснив, навіщо Росії контрольно-пропускні пункти між РФ та окупованими територіями
ISW пояснив, навіщо Росії контрольно-пропускні пункти між РФ та окупованими територіями
Тривога в Києві та низці областей тривала три години
Тривога в Києві та низці областей тривала три години
На Київщині працювала ППО
На Київщині працювала ППО
У Києві та низці областей вдруге за ніч пролунала повітряна тривога (оновлено)
У Києві та низці областей вдруге за ніч пролунала повітряна тривога (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Путін визнав: заможні українці першими втікають від «русского міра» (відео)
63K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
14K
З’явилося відео падіння метеорита, спалах якого бачили кияни
11K
Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців: подробиці
9067
Викрадення Ірини Білик
7860
Священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ»

Новини

Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
19 квiтня, 01:12

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту