Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»

Попередньо, жертв і руйнувань немає

Під час нічної атаки на Київ українські Сили оборони збили вісім ворожих безпілотників типу Shahed. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, після 25-денного затишшя Росія знову спробувала атакувати столицю.

«За попередньою інформацією, московитський агресор, імовірно, використав нову партію іранських БпЛА Shahed. На підльоті до столиці було виявлено і збито приблизно вісім ворожих цілей», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо, жертв і руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Київській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. У Києві та області, а також у низці інших регіонів приблизно три години лунала повітряна тривога. Київська обласна військова адміністрація заявляла про загрозу атаки ворожих дронів.

До слова, це була вже друга повітряна тривога за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Небезпека тривала приблизно 20 хвилин

До слова, завершилася 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.