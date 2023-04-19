У Брянській області дрон атакував військомат: деталі

У ввечері, 18 квітня, у Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків

Губернатор області, як завжди, звинуватив в атаці ЗСУ

У ввечері, 18 квітня, у Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків. За словами місцевого губернатора, нібито була атакована будівля військкомату міського округу Новозибків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Будь ласка, читайте текст після реклами



Російський губернатор, як завжди, звинуватив в атаці ЗСУ.

«Постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби», – повідомив Богомаз. Фото та відео доказ наслідків удару російський губернатор не опублікував.

Зазначимо, що РФ регулярно звинувачує Україну в нібито атаках на російські прикордонні населені пункти. ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до «бавовни» на території РФ.

Між тим, раніше, у Брянську знайшли безпілотник, начинений вибухівкою. По це повідомляє Telegram-канал Baza. Як стверджують ЗМІ, уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель – вони лежали у лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім цього, 11 квітня, російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотника із вибухівкою на аеропорт російського Бєлгорода, розташованого за 30 км від кордону з Україною.