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У Брянській області дрон атакував військомат: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Брянській області дрон атакував військомат: деталі
У ввечері, 18 квітня, у Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків
фото з вільних джерел

Губернатор області, як завжди, звинуватив в атаці ЗСУ

У ввечері, 18 квітня, у Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків. За словами місцевого губернатора, нібито була атакована будівля військкомату міського округу Новозибків.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

 
Російський губернатор, як завжди, звинуватив в атаці ЗСУ.

«Постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби», – повідомив Богомаз. Фото та відео доказ наслідків удару російський губернатор не опублікував.

Зазначимо, що РФ регулярно звинувачує Україну в нібито атаках на російські прикордонні населені пункти. ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до «бавовни» на території РФ.

Між тим, раніше, у Брянську знайшли безпілотник, начинений вибухівкою. По це повідомляє Telegram-канал Baza. Як стверджують ЗМІ, уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель – вони лежали у лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева.

Окрім цього, 11 квітня, російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотника із вибухівкою на аеропорт російського Бєлгорода, розташованого за 30 км від кордону з Україною. 

Теги: росія безпілотник війна

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