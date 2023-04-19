У Брянській області дрон атакував військомат: деталі
Губернатор області, як завжди, звинуватив в атаці ЗСУ
У ввечері, 18 квітня, у Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків. За словами місцевого губернатора, нібито була атакована будівля військкомату міського округу Новозибків.
Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
Російський губернатор, як завжди, звинуватив в атаці ЗСУ.
«Постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби», – повідомив Богомаз. Фото та відео доказ наслідків удару російський губернатор не опублікував.
Зазначимо, що РФ регулярно звинувачує Україну в нібито атаках на російські прикордонні населені пункти. ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до «бавовни» на території РФ.
Між тим, раніше, у Брянську знайшли безпілотник, начинений вибухівкою. По це повідомляє Telegram-канал Baza. Як стверджують ЗМІ, уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель – вони лежали у лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева.
Окрім цього, 11 квітня, російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотника із вибухівкою на аеропорт російського Бєлгорода, розташованого за 30 км від кордону з Україною.
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