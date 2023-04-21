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Повітряна тривога в усій Україні лунала приблизно 20 хвилин

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога в усій Україні лунала приблизно 20 хвилин
фото з відкритих джерел

Моніторингові канали повідомляли про зліт винищувача МіГ-31К

Після опівночі в усіх областя України пролунали сирени повітряної тривоги. Уже після 00:20 в усіх областях було оголошено відбій загрози.

Моніторингові канали повідомляли про зліт винищувача МіГ-31К з з аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області РФ.

МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України. Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Також канали моніторингу фіксували наявність ворожих безпілотників на півночі країни.

Мапа тривог виглядала так:

Повітряна тривога в усій Україні лунала приблизно 20 хвилин фото 1

Нагадаємо, завершилася 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

Теги: Україна населення винищувач тривога

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