На Київщині працювала ППО, загроза зберігається
Жителям Київщини слід залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги
У Київській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
«У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші», – йдеться в повідомленні.
Влада закликала не знімати та не викладати в мережу роботу засобів протиповітряної оборони.
Крім того, Київська ОВА додала, що загроза у пристоличному регіоні зберігається. Жителів Київщини просять подбайте про власну безпеку і залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Зазначимо, що в Києві та області, а також у низці інших регіонів триває повітряна тривога. Київська обласна військова адміністрація заявила про загрозу атаки ворожих дронів.
Нагадаємо, що це вже друга повітряна тривога в зазначених регіонах за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Небезпека тривала приблизно 20 хвилин
До слова, завершилася 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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