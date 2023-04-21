На Київщині працювала ППО, загроза зберігається

Жителям Київщини слід залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги

У Київській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші», – йдеться в повідомленні.

Влада закликала не знімати та не викладати в мережу роботу засобів протиповітряної оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Київська ОВА додала, що загроза у пристоличному регіоні зберігається. Жителів Київщини просять подбайте про власну безпеку і залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зазначимо, що в Києві та області, а також у низці інших регіонів триває повітряна тривога. Київська обласна військова адміністрація заявила про загрозу атаки ворожих дронів.

Нагадаємо, що це вже друга повітряна тривога в зазначених регіонах за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Небезпека тривала приблизно 20 хвилин

До слова, завершилася 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.