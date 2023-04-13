Головна Київ Новини
search button user button menu button

Великдень у Києві: віряни зможуть перебувати у церкві всю ніч

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Великдень у Києві: віряни зможуть перебувати у церкві всю ніч
У 163 храмах столиці заплановані богослужіння, зокрема вночі
фото з відкритих джерел

На час Великодніх свят у столиці зберігатиметься комендантська година з 00:00 до 05:00

Мешканці Києва зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

Начальник КМВА Сергій Попко наголошує, що віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися у храмі на всю ніч – до завершення комендантської години, й освятити великодній кошик.

Водночас забороняється покидати храми та перебувати на вулицях чи інших громадських місцях під час комендатської години. В суботу вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00, а в неділю заплановані ранкові молебні – в період з 05:00 до 18:00. При цьому комендантська година триватиме як завжди з 00:00 до 05:00.

Віряни, які вирішать залишитися у храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. Під час повітряної тривоги священнослужителі та відвідувачі мають обовʼязково перейти до найближчого укриття.

У 163 храмах заплановані богослужіння, зокрема вночі. Храми та собори будуть відкриті для вечірніх і ранкових богослужінь 15 та 16 квітня.

Нагадаємо, що нещодавно «Главком» писав, чи скасовуватимуться комендантські години на Великдень у регіонах.

Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
Теги: укриття комендантська година Великдень 2023 Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час обшуків також виявлено товарно-транспортні накладні та журнал обліку автомобілів, що можуть бути доказами протиправної діяльності
Поблизу Києва знайдено нафтобазу з контрафактним пальним на 360 млн грн (фото)
Вчора, 16:06
У мерії просять мешканців столиці надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн
Великоднє богослужіння під час комендантської години: столична влада звернулася до киян
11 квiтня, 12:29
Богослужіння пройшли в каплиці, розташованій неподалік від костелу святого Климента Римського
В окупованому Севастополі римо-католики провели великоднє богослужіння українською – ЗМІ
10 квiтня, 01:56
Знімальна група в Чернігові
Як звучить Україна. Відомий композитор записав унікальні звуки чотирьох українських міст
1 квiтня, 13:47
Як відсьогодні працює метро: новий графік роботи
Як відсьогодні працює метро: новий графік роботи
26 березня, 08:46
У Києві з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду
У Києві з'явиться офіс Міжнародного кримінального суду
23 березня, 15:16
Перші вибухи пролунали близько третьої ночі
РФ атакувала дронами Київщину: 20 людей у лікарні, є зниклі безвісти (фото)
22 березня, 09:45
Поблизу Києва сили ППО збили ворожий безпілотник: деталі
Поблизу Києва сили ППО збили ворожий безпілотник: деталі
20 березня, 16:20
Відповідно до робочого варіанту, найвірогідніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться
У столиці скорочується термін комендантської години
17 березня, 12:36

Новини

Великдень у Києві: віряни зможуть перебувати у церкві всю ніч
Великдень у Києві: віряни зможуть перебувати у церкві всю ніч
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через активність авіації (мапа)
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через активність авіації (мапа)
У Києві забудовник зносить будинок, який є пам’яткою архітектури: деталі (фото)
У Києві забудовник зносить будинок, який є пам’яткою архітектури: деталі (фото)
Московська церква понівечила будівлі Лаври. Поліція відкрила кримінальне провадження
Московська церква понівечила будівлі Лаври. Поліція відкрила кримінальне провадження
Підвищення рівня води у Дніпрі очікується 13 квітня – КМДА
Підвищення рівня води у Дніпрі очікується 13 квітня – КМДА
Поблизу Києва знайдено нафтобазу з контрафактним пальним на 360 млн грн (фото)
Поблизу Києва знайдено нафтобазу з контрафактним пальним на 360 млн грн (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
26K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
22K
В Україні зафіксовано землетрус
17K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
14K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»
14K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту