Великдень у Києві: віряни зможуть перебувати у церкві всю ніч

На час Великодніх свят у столиці зберігатиметься комендантська година з 00:00 до 05:00

Мешканці Києва зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Начальник КМВА Сергій Попко наголошує, що віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися у храмі на всю ніч – до завершення комендантської години, й освятити великодній кошик.

Водночас забороняється покидати храми та перебувати на вулицях чи інших громадських місцях під час комендатської години. В суботу вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00, а в неділю заплановані ранкові молебні – в період з 05:00 до 18:00. При цьому комендантська година триватиме як завжди з 00:00 до 05:00.

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Віряни, які вирішать залишитися у храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. Під час повітряної тривоги священнослужителі та відвідувачі мають обовʼязково перейти до найближчого укриття.

У 163 храмах заплановані богослужіння, зокрема вночі. Храми та собори будуть відкриті для вечірніх і ранкових богослужінь 15 та 16 квітня.

Нагадаємо, що нещодавно «Главком» писав, чи скасовуватимуться комендантські години на Великдень у регіонах.