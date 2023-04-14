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Данілов розповів, яку зброю застосує Україна для звільнення Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов розповів, яку зброю застосує Україна для звільнення Криму
Окупанти в паніці скасували парад на 9 травня в Криму
фото ілюстративне

У РНБО не виключають, що причиною періодичних вибухів у Криму можуть бути випробування Україною новітніх зразків озброєння

Україна використовуватиме будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння для звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Крим – територія України, і ми будемо випробувати й використовувати там будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території», – заявив Данілов.

Секретар РНБО не виключив, що причиною періодичних вибухів у Криму можуть бути випробування Україною новітніх зразків озброєння.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово закривають пляжі в окупованому Криму.

Крім того, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня. 

До слова, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак. 

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Теги: Крим війна росія окупанти

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