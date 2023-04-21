Тривога в Києві та низці областей тривала три години

Загроза ворожих атак досі зберігається в деяких реагіонах України

О 00:37 сирени повітряної тривоги пролунали в Київській області, а згодом поширилися й на інші області України. Після 03:30 почали ширитися сигнали відбою.

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Моніторингові канали повідомляли про активність ворожих дронів «Шахед» із Північного напрямку.

Мапа повітряних тривог виглядала так:

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Станом на 03:40 загроза досі зберігається у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській, Сумській, Луганській областях та в Криму. Також небезпека фіксується у Нікопольському районі Дніпропетровщини та Олександрійському районі Кіровоградщини.

Нагадаємо, що це була вже друга повітряна тривога в зазначених регіонах за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Небезпека тривала приблизно 20 хвилин

До слова, завершилася 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.