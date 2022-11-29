Атака на Дніпропетровщину та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах

Рашисти вночі ударили по Дніпру та по Нікопольщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни випустили по прикордонню 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. Обстріляні були Середино-Будська, Дружбівська, Шалигинська та Глухівська громади. Люди не постраждали.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Щербаки, Чарівне, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Новоданилівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Кам'янське. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині росіяни вночі ударили по Дніпру та по Нікопольщині. У Дніпрі у промисловий район прилетіли чотири ракети. Є руйнування. Люди не ушкоджені. На Нікопольщині росіяни ударили з РСЗВ та важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. Люди не постраждали. Деталі обстрілів уточнюються.

Харківщина

Окупанти продовжують наносити удари по Куп‘янщині. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди. В Ізюмському районі 40-річний чоловік ботримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на невідомий предмет. Стан постраждалого середній.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Новоселівського та Білогорівки.Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснив обстріли з артилерії по районах Макіївки, Невського та Білогорівки на Лиманському напрямку. Українські артилеристи продовжують влучне полювання в тилу росіян. У Сватовому ЗСУ уразили район розташування одного з підрозділів окупаційних військ.

Донеччина

Зранку – обстріл Костянтинівки, пошкоджені житлові будинки. Детальніша інформація щодо наслідків з'ясовується. Вночі – активізація ворожої артилерії поблизу Торецька. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорку, Північного, Південного, Шумів, Дружби, Магдалинівки та м.Залізне.

Світлодарська ВА: артобстріли та штурмові дії, ворог просувається за ст. Майорськ на с. Курдюмівка. Ситуація напружена. Вночі обстріли касетними зарядами околиць Часовоярської громади, напрямки м-н Східний, Новий.

Авдіївська ВА: вночі – поодинокі прильоти по старій частині міста. Інформація щодо постраждалих цивільних не надходила. По лінії оборони навколо міста вночі тривали хаотичні обстріли позицій. З ранку – активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Веселого, Водяного, Первомайського та Невельського. На Донеччині за минулу добу одна людина поранена.

Херсонщина

Ворожі війська обстрілюють житлові квартали міста Херсона, Херсонський та Бериславський райони. Армія РФ атакує мирне населення з важкої артилерії, «Градів» та мінометів. Жителі Скадовської громади повідомляють про захоплення їх нерухомості, а також житла рідних та знайомих. По кожному випадку складено повідомлення до органів прокуратури, які відкривають по таким фактам кримінальне провадження. Станом на сьогодні, надійшло більше 180 заяв. Найбільше захопленого житла в Скадовську. З Херсона курсує евакуаційний потяг до Хмельницького. На сьогодні у Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Також централізовано відновлюють водопостачання. У Херсонській області завершили фінансування пенсій за листопад.

Триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.