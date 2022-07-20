Атака на Харків: у якому стані постраждалі (фото)

Серед загиблих 13-річний хлопчик

Сьогодні вранці, 20 липня, ворог завдав чергового обстрілу по житлових масивах Салтівки міста Харкова із реактивних систем залпового вогню, в результаті чого загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Серед загиблих 13-річний хлопчик. «Ще двоє осіб отримали осколкові поранення: 15-річна сестра загиблого, а також 72-річна жінка. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні. Усі ці люди перебували біля зупинки громадського транспорту. Окупанти знову вдарили по мирному населенню», – йдеться у повідомленні.

Люди перебували біля зупинки громадського транспорту.

«Окупанти знову вдарили по мирному населенню. Це черговий жахливий терор росіян!», – заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Харкову сьогодні вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини.

Також сьогодні зранку, 20 липня, російські загарбники завдали ракетних ударів по одному з районів Харкова.

Ще раніше, 17 липня російські загарбники ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.

Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждали немає.

Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.