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рус
    Події в Україні

    Атака на Харків: у якому стані постраждалі (фото)

    Атака на Харків: у якому стані постраждалі (фото)
    фото: ДСНС

    Серед загиблих 13-річний хлопчик

    Сьогодні вранці, 20 липня, ворог завдав чергового обстрілу по житлових масивах Салтівки міста Харкова із реактивних систем залпового вогню, в результаті чого загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Серед загиблих 13-річний хлопчик. «Ще двоє осіб отримали осколкові поранення: 15-річна сестра загиблого, а також 72-річна жінка. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні. Усі ці люди перебували біля зупинки громадського транспорту. Окупанти знову вдарили по мирному населенню», – йдеться у повідомленні.

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    Атака на Харків: у якому стані постраждалі (фото)
    Атака на Харків: у якому стані постраждалі (фото)
    Атака на Харків: у якому стані постраждалі (фото)
    Атака на Харків: у якому стані постраждалі (фото)

    Люди перебували біля зупинки громадського транспорту.

    «Окупанти знову вдарили по мирному населенню. Це черговий жахливий терор росіян!», – заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Харкову сьогодні вранці, 20 липня, загинули щонайменше три людини.

    Також сьогодні зранку, 20 липня, російські загарбники завдали ракетних ударів по одному з районів Харкова.

    Ще раніше, 17 липня російські загарбники ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.

    Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждали немає.

    Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

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    Теги: Харків росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    Атака на Харків: у якому стані постраждалі (фото)