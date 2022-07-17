Путін наказав військам захопити усю Харківську область, – ISW

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, готується анексувати всю Харківську область – він вже дав відповідний наказ своїм бойовикам. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

«Путін, можливо, наказав російським військам захопити місто Харків та решту неокупованої Харківської області, попри надзвичайну неймовірність успіху. ISW пропонує це спостереження як гіпотезу, а не як оцінку, оскільки докази та показники для нього обмежені та непрямі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська армія з 26 червня намагається взяти Дементіївку на північ від Харкова. Окупаційна влада продовжує висувати умови для анексії Харківщини.

«Підтримуваний Росією голова окупаційного уряду Харківської області Віталій Ганчев і голова Луганської народної республіки Леонід Пасечник 16 липня підписали угоду про взаємне співробітництво та оборону, яка свідчить про те, що російська влада в Харківській області ставить умови для довгострокового окупаційні випадки», – додають в ISW.

Нагадаємо, раніше в американському Інституті дослідження війни повідомляли, що російські війська провели нову серію сухопутних атак на Донбасі, що може свідчити про те, що вони виходять з «оперативної паузи».

Водночас видання The New York Times пише, що у Кремлі сигналізують про перехід до агресивнішої фази війни проти України. Там відзначають, що знаком того, що росіяни завершують так звану оперативну паузу у вторгненні в Україну, є те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав своїм силам активізувати атаки «на всіх оперативних дільницях» війни.