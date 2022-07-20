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    Події в Україні

    У Харкові пролунали вибухи: є постраждалі

    У Харкові пролунали вибухи: є постраждалі
    фото з відкритих джерел

    Жителів міста закликали максимально перебувати в укриттях

    Сьогодні зранку, 20 липня, російські загарбники завдали ракетних ударів по одному з районів Харкова. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо – є постраждалі. Деталі повідомимо згодом», – написав Синєгубов.

    Він також звернувся до жителів Харкова без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувати в укриттях та безпечних місцях.

    Також поліція показала наслідки рашистської атаки по Харкову 17 липня.

    Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові пролунали вибухи: є постраждалі