У Харкові пролунали вибухи: є постраждалі

Жителів міста закликали максимально перебувати в укриттях

Сьогодні зранку, 20 липня, російські загарбники завдали ракетних ударів по одному з районів Харкова. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо – є постраждалі. Деталі повідомимо згодом», – написав Синєгубов.

Він також звернувся до жителів Харкова без потреби не виходьте на вулиці міста, максимально перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Також поліція показала наслідки рашистської атаки по Харкову 17 липня.

Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.