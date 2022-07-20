Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 20 липня

На Чернігівщині вночі зафіксовано три обстріли населених пунктів

Минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Учора ввечері ворог обстріляв з «градів» та артилерії центр міста Гуляйполе та наніс ракетний удар із застосуванням літаків Су-35 по Одещині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

Вночі зафіксовано три обстріли населених пунктів у Новгород-Сіверськоому та Чернігівському районах (кулемети, реактивні системи залпового вогню). Без жертв. Інформація про руйнування уточнюється.

Запорізька область

Вчора ввечері ворог обстріляв з «градів» та артилерії центр міста Гуляйполе. За попередньою інформацією є загиблі. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки. Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС. Інші деталі та наслідки наращі уточнюються.

Одещина

Вночі ворог наніс ракетний удар із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет була знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

Сумщина

Сьогодні зранку – мінометний обстріл Шалигинської громади. Обстріл наразі продовжується.

Минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області з різних видів озброєння – близько 78 приходів.

Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. На щастя, без втрат.

Дніпропетровщина

Вночі ворог обстріляв з «Градів» Нікополь. Двоє загиблих, дев’ятеро поранених. Шестеро з поранених знаходяться у лікарні, серед них четверо – діти. У місті вщент зруйновано 3 приватних житлових будинки, більше 10 – пошкоджені. Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань.

Харківщина

Вночі в смт. Золочів через обстріли сталася пожежа на території домогосподарства. Також вночі окупанти знову вдарили по Чугуєву, снаряд впав на території школи біля адмінбудівлі, пошкоджено будівлю школи, потерпілих немає.

Протягом доби по області росіяни із артилерії обстрілювали Харківський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони, були пожежі в житлових будинках, господарчих спорудах, на відкритих територіях.

Поранених від обстрілів за добу в області: двоє в Харківському районі, одна – в Чугуївському. У м.Балаклія одна людина загинула.

Луганщина

На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної. Влада РФ та окупаційна адміністрація «ЛНР» продовжують намагання по створенню іллюзії широкої громадської підтримки загарбницьких дій РФ та насаджування рашистської ідеології. З цією метою в Луганську на базі гуманітарного центру всеросійської політичної партії «єдина Росія» відкрито «Центр підтримки громадянських ініціатив».

Окупаційною адміністрацією нещодавно захопленого м. Сєвєродонецька розповсюджуються містом рукописні оголошення про про запис дітей до шкіл та садочків, а також про запрошення на роботу вчителів, вихователів та помічників вихователів.

Донеччина

Ворог обстрілював Курахове, Торецьк, Авдіївку, Краматорськ, Соледар, Слов’янськ, Бахмут, Гірник, Залізне, Костянтинівка та с. Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка, смт. Південне.

Пошкоджено 56 об’єктів, серед яких 20 приватних будинків, 16 – багатоквартирних.

Протягом ночі й ранку – ракетні удари по Костянтинівці й Торецьку; артилерійський обстріл Авдіївки, пошкоджено школу, колонію, низку інфраструктурних та примислових об'єктів. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

За добу по області – п’ять загиблих та 16 поранених.

Нагадаємо, триває 147-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут і заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 липня.