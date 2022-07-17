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    Події в Україні

    Рашисти завдали ракетного удару по Харкову: є постраждалі

    Внаслідок влучання двох ракет сталося загорання одного з поверхів виробничої будівлі - Рашисти завдали ракетного удару по Харкову: є постраждалі
    Внаслідок влучання двох ракет сталося загорання одного з поверхів виробничої будівлі
    фото: Олег Синєгубов/Facebook

    Постраждалу поспіталізували

    Цієї ночі російські загарбники знову ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

    «Близько 3:00 в Київському районі внаслідок влучання двох ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізовали.

    Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждали немає.

    «Бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції», – зазначив Синєгубов.

    Нагадаємо, що у Харкові о 2:46 почали лунати сирени. Через кілька хвилин місцеві почали повідомляти у соцмережах, що чули звуки вибухів. За словами харків'ян, їх було чотири.

    До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Рашисти завдали ракетного удару по Харкову: є постраждалі