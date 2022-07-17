Рашисти завдали ракетного удару по Харкову: є постраждалі

Цієї ночі російські загарбники знову ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 3:00 в Київському районі внаслідок влучання двох ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізовали.

Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждали немає.

«Бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що у Харкові о 2:46 почали лунати сирени. Через кілька хвилин місцеві почали повідомляти у соцмережах, що чули звуки вибухів. За словами харків'ян, їх було чотири.

До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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