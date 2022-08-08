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Атака на Харків: мер повідомив про жертви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Харків: мер повідомив про жертви
Під обстріл потрапив район Павлове Поле
фото ілюстративне

Загинув чоловік

Російські загарбники продовжують вбивати цивільних в Україні. Внаслідок сьогоднішньої атаки на Харків загинула одна людина. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним», – йдеться в повідомленні.

Також постраждали кілька приватних будинків. Відомо, що під обстріл потрапив район Павлове Поле.

«Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густонаселеному районі немає. Прошу бути всіх у укриттях – обстріл може повторитися», – зазначив Терехов.

Павлове Поле – житловий масив та історичний район міста Харкова, відділений від центральної частини міста Саржиним яром. Павлове Поле має ширину (по перпендикуляру) в середньому 2,5 км і звужується до 1,8 км в районі вулиці Алупкінської. За підрахунками на травень 2012 року на Павловому Полі проживало 65600 жителів.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Як повідомлялось, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

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Теги: Харків війна війна в Україні окупанти росія Україна

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