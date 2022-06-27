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    Події в Україні

    У Кременчуці пролунали вибухи

    У Кременчуці пролунали вибухи
    фото з відкритих джерекл

    Влада просить мешканців залишатися в укритті

    У Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

    «Прильоти» по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!», – написав Лунін.

    Також мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що у місті чутно вибухи.

    «Полтавці, у місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі», – написав Мамай.

    Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. The New York Times опублікувало карту обстрілів, на якій показано з яких напрямків і куди було завдано ударів цими вихідними.

    За даними розвідки, шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина влада окупація #stoprussia
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    У Кременчуці пролунали вибухи