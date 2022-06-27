У Кременчуці пролунали вибухи

Влада просить мешканців залишатися в укритті

У Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Прильоти» по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях!», – написав Лунін.

Також мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що у місті чутно вибухи.

«Полтавці, у місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі», – написав Мамай.

Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. The New York Times опублікувало карту обстрілів, на якій показано з яких напрямків і куди було завдано ударів цими вихідними.

За даними розвідки, шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.