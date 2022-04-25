  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вінниччина вранці здригнулася від вибухів: подробиці

    Вибухи пролунали в області під час повітряної тривоги - Вінниччина вранці здригнулася від вибухів: подробиці
    Вибухи пролунали в області під час повітряної тривоги
    фото з відкритих джерел

    У Вінницькій області в районі Жмеринки сьогодні вранці пролунали вибухи

    Вранці 25 квітня у Вінницькій області пролунали вибухи. За словами очевидців, приблизно о 08:20 їх було чути в районі Жмеринки. У Вінницькій міськраді це також підтвердили.

    Місцеві жителі кажуть, що у тій стороні, звідки пролунали вибухи, попри похмуру погоду було видно, що підіймається дим. Водночас мешканці Козятина також повідомляють, що в місті щось вибухнуло, а потім зникло світло.

    Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.

    Водночас, як повідомив очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін, вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані. У такий спосіб росіяни намагаються завадити переміщенню військової допомоги західних країн Україні.

    Нагадаємо, 6 березня російські окупанти запустили вісім ракет по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці. Також рашисти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці.

    Читайте також: Авіаудари по Вінниці: постраждали 10 цивільних та військових
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вінниччина вранці здригнулася від вибухів: подробиці