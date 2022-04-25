Вінниччина вранці здригнулася від вибухів: подробиці

Вибухи пролунали в області під час повітряної тривоги

У Вінницькій області в районі Жмеринки сьогодні вранці пролунали вибухи

Вранці 25 квітня у Вінницькій області пролунали вибухи. За словами очевидців, приблизно о 08:20 їх було чути в районі Жмеринки. У Вінницькій міськраді це також підтвердили.

Місцеві жителі кажуть, що у тій стороні, звідки пролунали вибухи, попри похмуру погоду було видно, що підіймається дим. Водночас мешканці Козятина також повідомляють, що в місті щось вибухнуло, а потім зникло світло.

Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.

Водночас, як повідомив очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін, вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані. У такий спосіб росіяни намагаються завадити переміщенню військової допомоги західних країн Україні.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти запустили вісім ракет по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці. Також рашисти повністю зруйнували аеропорт у Вінниці.