Рашисти скаржаться, що потрапили у «суцільне пекло» на Херсонщині

усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, можуть стати братською могилою

Росіянин усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, можуть стати братською могилою

«Тут полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда»

Українські захисники влаштували загарбникам «суцільне пекло» на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області. Фрагмент переписки оприлюднила пресслужба СБУ.

«Тут полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…» – пише він своєму знайомому, який перебуває в РФ.

фото: СБУ

Росіянин, настільки «промитий» путінською пропагандою, що не може у це повірити. Він уже чекає «захоплений» до 9 травня Київ, бо так сказали «в телевизоре по новостям».

фото: СБУ

«Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал. Мне еще никогда не было так плохо», – пояснює окупант.

Він усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, аби хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою. Тому наостанок просить друга приглядіти за своїм сином і дружиною.

Про загиблих українських жінок і дітей вони й не згадують.

Тим часом Генштаб оновив втрати російської армії. Росія вже втратила близько 21 900 своїх військових у повномасштабній війні проти України.

Триває 61-ша доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

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