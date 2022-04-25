На Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян

На місці працюють рятувальники, а деталі про подію будуть згодом

Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі

У двох населених пунктах у Золочівському районі, що у Львівській області, спалахнули пожежі. Про це повідомив очільник Львівської обласної цивільної адміністрації Максим Козицький.

«Ситуація контрольована. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», – написав він у соцмережах.

Раніше Козицький попередив, що зранку на Львівщині працюють сили протиповітряної оборони. Повітряну тривогу у всій Україні оголосили понад годину тому.

Тим часом у Брянську горять нафтобаза і ракетний склад: що кажуть російські пропагандисти.

Як повідомляють наші військові, відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Триває 61-ша доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

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