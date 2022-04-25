Обстріл залізничних станцій. Які поїзди затримуються (список)
Слідкуйте за офіційними каналами «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах
Через пошкодження ворогом залізничної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, у дорозі затримуються наступні поїзди:
- №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
- №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
- №96 Рахів – Київ (+1 год);
- №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);
- №50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
- №56 Рахів – Київ (+ 3 год);
- №21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
- №13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
- №231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
- №45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
- №774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв);
- №722 Київ-Харків (+90 хв).
Інформація оновлюється. Слідкуйте за офіційними каналами «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах.
Сьогодні вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.
Також Вінниччина вранці здригнулася від вибухів. Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.