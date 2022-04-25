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    Обстріл залізничних станцій. Які поїзди затримуються (список)

    Обстріл залізничних станцій. Які поїзди затримуються (список)
    фото ілюстративне

    Слідкуйте за офіційними каналами «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах

    Через пошкодження ворогом залізничної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, у дорозі затримуються наступні поїзди:

    • №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
    • №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
    • №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
    • №96 Рахів – Київ (+1 год);
    • №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);
    • №50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
    • №56 Рахів – Київ (+ 3 год);
    • №21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
    • №13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
    • №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
    • №231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
    • №45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
    • №774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв);
    • №722 Київ-Харків (+90 хв).

    Інформація оновлюється. Слідкуйте за офіційними каналами «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах.

    Сьогодні вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.

    Також Вінниччина вранці здригнулася від вибухів. Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл залізничних станцій. Які поїзди затримуються (список)