Обстріл залізничних станцій. Які поїзди затримуються (список)

Слідкуйте за офіційними каналами «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах

Через пошкодження ворогом залізничної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, у дорозі затримуються наступні поїзди:

№86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);

№87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);

№96 Рахів – Київ (+1 год);

№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);

№50 Трускавець – Київ (+ 4 год);

№56 Рахів – Київ (+ 3 год);

№21 Харків – Трускавець (+ 3 год);

№13 Солотвино – Київ (+ 2 год);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);

№231 Дніпро – Львів (+ 3 год);

№45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);

№774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв);

№722 Київ-Харків (+90 хв).

Інформація оновлюється. Слідкуйте за офіційними каналами «Укрзалізниці» та оголошеннями на вокзалах.

Сьогодні вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.

Також Вінниччина вранці здригнулася від вибухів. Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.