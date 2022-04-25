Окупанти обстріляли Рівненщину: ворог цілить по залізничних об'єктах

Російські військові завдали три ракетні удари по Рівненщині

Людей закликають залишатися в укриттях

Російські війська завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області. Як повідомляє голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, обійшлося без жертв.

«Ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі. Збиток встановлюється, жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях», – відзначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужні вибухи у Вінницькій області. На даний момент відомо, що пошкоджені тягові підстанції на залізничних станціях, тому контактна мережа знеструмлена, і потяги затримуються.

Керівник «Укрзалізниці» повідомив, що сьогодні вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Затримується щонайменше 16 пасажирських потягів та є постраждалі.

Також повідомлялося, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.