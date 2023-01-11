Позиції переходять з рук у руки. ЗСУ розповіли про ситуація у Соледарі

У Соледарі будівлі щодня переходять з рук в руки, а бійці не можуть встежити за числом загиблих

У Соледарі Донецької області ситуація критична, і в ході запеклих боїв та російськими окупантами у місті позиції та будівлі переходять із рук у руки. Про це розповів український військовий із 46-ї аеромобільної бригади, передає CNN.

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За його словами, станом на вечір вівторка було незрозуміло, яку частину міста утримували росіяни.

«Позиції займаються і перезаймаються постійно. Те, що сьогодні було нашим, наступного дня може стати «вагнерівським». Ніхто не може точно сказати, хто що тримає, тому що ніхто нічого не знає напевно. У місті є величезна сіра зона, яку всі стверджують, що контролюють, але це просто пусті слова. Ситуація критична, важко. Тримаємося до останнього», – сказав військовий, особу якого журналісти не називають з міркувань безпеки.

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Разом з тим військовий зазначив, що бої йдуть настільки активно, що наші військові навіть не можуть порахувати втрати.

«Ніхто не скаже вам, скільки там убитих і поранених. Тому що ніхто не знає напевно», – додав військовий.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські воїни продовжують тримати оборону Соледару Донецької області, наразі у лавах російських військ багато втрат.

Також речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.