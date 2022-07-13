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    Події в Україні

    На Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет

    На Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет
    фото з відкритих джерел

    Рашисти поцілили в одне з підприємств міста

    В обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

    «В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, по всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет