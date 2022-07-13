На Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет

Рашисти поцілили в одне з підприємств міста

В обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена. Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, по всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.