У Запоріжжі та Білій Церкві лунають вибухи

Місцевих жителів просять не покидати укриття

По всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

Спочатку сирени почули мешканці південних, центральних та частини східних областей. Згодом повітряна тривога поширилась на весь Захід та Схід. Останньою «почервоніла» Донеччина. Виняток – лише Херсонська область, яка перебуває під тимчасовою окупацією.

Майже одразу після сигналу з'явились повідомлення про вибухи в Запоріжжі. Місцева влада просить жителів не покидати укриттів. Чекаємо на офіційну інформацію від влади. Також, ймовірно, вибухи були і в Білій Церкві, що на Київщині.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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