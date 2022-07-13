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    Події в Україні

    У Запоріжжі та Білій Церкві лунають вибухи

    У Запоріжжі та Білій Церкві лунають вибухи
    фото з відкритих джерел

    Місцевих жителів просять не покидати укриття

    По всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

    Спочатку сирени почули мешканці південних, центральних та частини східних областей. Згодом повітряна тривога поширилась на весь Захід та Схід. Останньою «почервоніла» Донеччина. Виняток – лише Херсонська область, яка перебуває під тимчасовою окупацією.

    Майже одразу після сигналу з'явились повідомлення про вибухи в Запоріжжі. Місцева влада просить жителів не покидати укриттів. Чекаємо на офіційну інформацію від влади. Також, ймовірно, вибухи були і в Білій Церкві, що на Київщині.

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна місцева влада Україна ракета влада окупація #stoprussia
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    У Запоріжжі та Білій Церкві лунають вибухи