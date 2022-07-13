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    Події в Україні

    Обстріл Запоріжжя: стала відома кількість постраждалих

    Обстріл Запоріжжя: стала відома кількість постраждалих
    фото з відкритих джерел

    Керівник підприємства вивів співробітників до укриття

    Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю стало відомо про семеро поранених. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо семеро людей поранені. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог», – написав Тимошенко.

    Нагадаємо, 13 липня в обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

    Сьогодні по всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Обстріл Запоріжжя: стала відома кількість постраждалих