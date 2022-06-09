Удар по Житомирщині, атака на «Азот». Ситуація в регіонах станом на ранок 9 червня

учні вибухи протягом дня та ночі були чутно у Херсоні та передмістях

На Донеччині триває евакуація населення

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Київщині.

Дніпропетровщина

Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є пошкоджені будинки, наслідки з’ясовуються. Люди не постраждали.

Сумщина

Пізно ввечері — обстріли прикордоння з мінометів та артилерії. Інша частина ночі — тихо, навіть без тривог.

Житомирщина

Вночі зазнала ракетного удару. Є пошкодження будівлі. Загиблих та постраждалих немає. Деталі уточнюються.

Харків

Ніч знову із обстрілами. Унаслідок російських ударів із РСЗВ у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Попередньо, двоє людей загинули, четверо зазнали поранення.

По області зазнавали обстрілів Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Інформація уточнюється.

Луганщина

Сєвєродонецьк — в епіцентрі подій. Ввечері двічі поцілили по «Азоту». Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком.

По Тошківці окупанти завдали авіаудару. По області четверо людей загинуло, п'ятеро – поранених.

Донеччина

Активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Ракетні обстріли Бахмуту, Курахового, с.Щурове. Важка артилерія – Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка.

За добу четверо людей загинуло, 11 поранені.

Область залишається без газу. Частково – без води й електрики. До понад 330 населених пунктів, де відсутнє електропостачання, додався Торецьк – під час обстрілу пошкоджена лінія 110 кВт. Триває евакуація населення з контрольованої частини території області.

Миколаївщина

Вночі – обстріли у Інгульській громаді. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Пошкоджені житлові будинки.

Миколаївський район: вночі внаслідок обстрілів Куцурубської громади в с. Прибузьке пошкоджена лінія електропередачі. Постраждалих немає.

Херсонщина

Ситуація залишається напруженою. Гучні вибухи протягом дня та ночі були чутно і у Херсоні та передмістях. Більше тижня у самому Херсоні та у багатох тергромадах не має мобільного та Інтернет зв’язку, проблеми із зняттям готівки, зокрема, пенсій.

Натомість окупаційна влада заявляє про запуск свого Інтернету, який буде блокувати доступ до українських сайтів.

У Херсоні та великих містах почала з’являтися інформація про те, що окупанти перевозять в міста свої родини.

Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.