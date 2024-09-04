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Атака РФ на Львів: що відомо про загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака РФ на Львів: що відомо про загиблих
РФ ударила по житлових кварталах Львова.
фото: Андрій Садовий/Facebook

Кількість постраждалих зросла до 25

Внаслідок нічної атаки російських військ на Львів загинуло вже троє людей, серед яких, попередньо, 14-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до 25 осіб, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у середу..

«На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо, це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25», – повідомив Козицький у Telegram.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що станом на 8 ранку понад 30 людей отримують медичну допомогу, декілька з них у важкому стані, в тому числі 5 дітей.. Наразі триває розбір завалів, і вже відомо, що одна із загиблих була медсестрою-акушеркою

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у п'ятій поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!», – зазначив Садовий.

Також він додав, що зафіксовано багато уражень, більше 50 будинків. серед них школа та медичні заклади. «Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відсиляємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон...ДСНС працює, комунальники розбирають завали», – додав Садовий.

 

Зазначимо, внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. 

У зв'язку з наслідками атаки, у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Нагадаємо, РФ ударила по житлових кварталах Львова. Перші кадри з місця подій. 

Теги: пожежа школа Андрій Садовий Львів смерть

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