Удар по житлових кварталах Львову. Перші кадри з місця подій

Про постраждалих поки нічого не відомо

Сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник обстріляв Львів. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце», – йдеться в повідомленні.

Пізніше міський голова Андрій Садовий додав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

«Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника», – повідомив Садовий.

Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них - 10-річний хлопчик.

Нагадаємо, У Львові було чутно вибухи: працює ППО.