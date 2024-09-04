Удар по житлових кварталах Львову. Перші кадри з місця подій
Про постраждалих поки нічого не відомо
Сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник обстріляв Львів. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Унаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце», – йдеться в повідомленні.
Пізніше міський голова Андрій Садовий додав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.
«Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника», – повідомив Садовий.
Наслідки ракетного удару по Львову pic.twitter.com/22Lw2oYuEn— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024
Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них - 10-річний хлопчик.
Нагадаємо, У Львові було чутно вибухи: працює ППО.
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