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Атака «Шахедів» на Миколаїв: пошкоджено готелі та критичну інфраструктуру (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака «Шахедів» на Миколаїв: пошкоджено готелі та критичну інфраструктуру (фото)
Наслідки ворожої атаки на Миколаїв, 28 квітня
фото: ДСНС

Під удар потрапив об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури

Зранку 28 квітня російські загарбники вдарили «Шахедами» по Миколаєву. Пошкоджень зазнали будівлі двох готелів, а також об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація.

О 04:45 ворог атакував Миколаїв безпілотниками типу «Shahed-131/136». Унаслідок цього сильно пошкоджено будівлю готелю, відбулася пожежа, яка була оперативно ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються. Минулося без постраждалих.

Також у Миколаївському районі вчора, 27 квітня, о 17:25 ворог спрямував дрон-камікадзе типу «Ланцет» по Березанській громаді. Постраждалих немає.

Крім того, вчора о 21:41, 21:46 та 22:28 росіяни здійснили артилерійський обстріл Куцурубської громади. Унаслідок цього пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

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Наслідки ворожої атаки на Миколаїв, 28 квітня
фото: ДСНС

Нагадаємо, що близько 4:40 28 квітня в Миколаєві пролунали звуки вибухів.

Триває 795-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень.

Теги: вибух обстріл Миколаїв інфраструктура безпілотник

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