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На одному з напрямків зросла кількість ворожих атак: дані Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На одному з напрямків зросла кількість ворожих атак: дані Генштабу
Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на ранок 28 квітня щодо російського вторгнення

Триває 795-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі обстріли України

Загалом за добу ворог завдав 32 ракетні та 64 авіаційні удари, здійснив

60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли чотири БпЛА типу Shahed та 5 БпЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі «Шахеди» та один БпЛА невстановленого типу було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Олександро-Шультине, Спірне, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Щербинівка, Семенівка, Євгенівка, Новоолександрівка, Новокалинове, Архангельське, Новожеланне, Карлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Кринки, Іванівка, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак у районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку захисники відбили вісім атак у районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 35 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти два рази атакували позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного в Запорізькій області.

На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та двох радіолокаційних станціях ворога.

Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, російські війська активізували операції поблизу Сватового. Окупанти заявили про просування в районі кордону Донецько-Запорізької області та захоплення Кислівки на Харківщині. 

Теги: війна Генштаб Авдіївка фронт

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