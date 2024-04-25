Білорусь зірвала атаку безпілотниками з боку ЄС? Литва відреагувала

Очільник КДБ стверджував, що його служба у співпраці з іншими силовиками структура змогла зупинити атаку безпілотників по Мінську

Білоруська сторона оприлюднила заяву про «запобігання» атаці бойових дронів на Мінськ

Збройні сили Литви спростували звинувачення Білорусі про те, що з території Литви на Мінськ начебто було здійснено атаку за допомогою безпілотника, передає LRT.

Білоруська сторона оприлюднила заяву про «запобігання» ударам бойових дронів на Мінськ і поширила інформацію про те, що «радикали» у Литві та Польщі нібито виробляють дрони для атак на критично важливі об'єкти Білорусі.

Очільник Литовського національного центру кризового реагування (NKVC) Вільмантас Віткаускас зауважив, що подібні заяви білоруських посадовців про якісь нібито угруповання на території Литви і Польщі, що прагнуть нашкодити Білорусі, не є чимось новим.

«Такі наративи лунають вже довгий час і вони ставали особливо активними під час оборонних навчань НАТО у державах Балтії, і Лукашенко виходив з подібними заявами на початку березня… Такі заяви білоруського КДБ можна оцінювати як безперервну ворожу провокацію та інформаційну атаку проти Литви, що не має нічого спільного з реальністю», – зазначив Віткаускас.

Раніше очільник КДБ Іван Тертель заявив, що його служба у співпраці з іншими силовиками «останнім часом провели низку гострих чекістських заходів, що дозволили запобігти завданню ударів бойовими дронами з території Литви по об’єктах у Мінську і його передмістях».

Тертель також додав, що «детальну інформацію озвучити для громадськості поки неможливо».

Нагадаємо, Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину.

До слова, ексгендиректор російського «Роскосмосу» Дмитро Рогозін повідомив, що Україна збільшила радіус дії та рівень непомітності своїх БПЛА «Баба-Яга».

Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».