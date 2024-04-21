ЗМІ розповіли про російських генералів, які народилися в Україні і знищують свої рідні міста

Олег Маковецький є командувачем 6-ї армії Військово-повітряних сил, яка обстрілює його рідний Чугуїв

Журналісти проекту «Слідство. Інфо» з’ясували, що серед російських генералів, які воюють проти України, є чимало вихідців з українських земель, однак це не заважає їм воювати проти українців. Про це йдеться у новому розслідуванні «Слідство.Інфо», опублікованому у неділю, 21 квітня.

Зокрема, уродженець Чугуєва Харківської області Олег Маковецький є командувачем 6-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу РФ. Він керує російською авіацією, яка обстрілює українські міста, зокрема і його рідне місто Чугуїв.

54-річний генерал-лейтенант Володимир Машевський – начальник Головного управління охорони об’єктів Федеральної служби військ національної гвардії РФ, є уродженцем Димера Київської області, який на початку широкомасштабного вторгнення опинився під російською окупацією. За даними правоохоронців, саме він наказував військовим іти на прорив державного кордону України. Під керівництвом Машевського росіяни захопили Чорнобильську АЕС, а також захоплювали його рідний Димер та низку інших населених пунктів Київщини – Бородянку, Гостомель, Бучу. Звірства російських військових в цих містах сколихнули весь світ.

У зону відповідальності начальника відділу управління берегових військ Чорноморського флоту РФ Ігоря Сварковського входить обстріл південних регіонів України, зокрема Одеси, Миколаєва та Херсону. Сварковський командував у 2019 році парадом перемоги у Сімферополі. Він народився на Полтавщині, де закінчив школу в Пирятині. Після того навчався в Сумському артилерійському училищі, потім переїхав до Росії. Донька Сварковського до 2016 року вчилася в Києві, у Київському торгівельно-економічному університеті. Вона також мандрувала Україною та навіть публікувала патріотичні картинки.

Той факт, що рідні проживають в Україні не зупинив від ударів по ній іншого російського військового – Вадима Клименка, уродженця селища Просяна на Дніпропетровщині. Він відзначився на війні у Чечні у складі бригади морської піхоти Чорноморського флоту, після чого проходив службу у 40-й окремій бригаді морської піхоти на Камчатці. З початком військового вторгнення він став командувати 7-ю військовою базою (в/ч 09332) РФ в Гадауті. Саме вона базувалася на території окупованого Енергодару Запорізької області. У 2023 році Путін дав Клименку звання генерала. Його колишня дружина, син та донька досі мешкають в Україні, але це не заважає йому особисто давати вказівки обстрілювати міста України.

Нагадаємо, Росія наростила військове виробництво, поповнюючи запаси стандартної зброї та боєприпасів, і, ймовірно, зможе чинити тиск на Україну принаймні протягом наступних двох років.