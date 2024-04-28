У Миколаєві пролунали вибухи

У місті була оголошена повітряна тривога через загрозу безполітників

Близько 4:40 28 квітня в Миколаєві пролунали звуки вибухів. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Вибухи у Миколаєві. З’ясовуємо. Надам інформацію згодом», – написав він.

У місті та області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про групу «шахедів» поблизу Миколаєва.

Нагадаємо, увечері 24 квітня в Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, унаслідок чого зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулася повторна детонація. Унаслідок повторної детонації постраждало п'ять співробітників ДСНС. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Під час вибуху у Миколаєві 24 квітня були поранені не лиш рятувальники, а й загинули військові.

За попередньою інформацією, 24 квітня в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.