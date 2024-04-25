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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

СБУ розширила перелік цілей у РФ: настала черга нафтобаз

glavcom.ua
Удари по нафтобазам – це продовження системної роботи СБУ по руйнуванню ключової та бюджетоутворюючої галузі Росії
ілюстративне фото

«Мені подобається, як воно горить»

Фраза-мем «Мені подобається, як воно горить», за останній рік для українців набула нового змісту. Дивишся ранком відео з Росії – і справді подобається, і дійсно красиво горить!

На цьому тижні ми могли спостерігати одну з найкрасивіших пожеж у ворога. «Роснєфть» недорахувалася одразу двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів за одну ніч – у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської «горючки». Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Подивіться, як же красиво це виглядає на відео!

Удари по нафтобазам – це продовження системної роботи СБУ по руйнуванню ключової та бюджетоутворюючої галузі Росії, яка до того ж дає ворогу змогу фінансувати ведення війни в Україні. Відмічу, що збільшується перелік цілей, по яких ми бачимо «прильоти». Так, їх дрони за останній час успішно атакували вже 13 нафтопереробних заводів Росії. Тепер черга дійшла і до великих нафтових баз. Крім того, нагадаю, що також атакують металургійні заводи і авіабази.

Війна на території ворога – це і важливо, і приємно. А крім естетичного задоволення від російських пожеж, є і суто практичний аспект. За оцінкою західних ЗМІ (зокрема CNN), удари по нафто-газовому сектору РФ мають більший вплив на російську економіку, ніж всі санкції західних країн. До того ж РФ змушена прикривати сотні об’єктів у своєму тилу. Це впливає на кількість російського ППО, яке задіяно на фронті – ворог змушений перекидати ППО в тил, що грає на руку українським воїнам.

Втім, «як воно горить» на Росії подобається не всім. Як доказ, голову СБУ заочно «заарештували» у Москві. Однак, певен, на продовження і інтенсивність спецоперацій це аж ніяк не вплине. 

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Джерело
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Теги: безпілотник санкції СБУ пожежа

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