АТО: Бойовики застосували 120-мм міномети. Є поранений

Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення

Протягом сьогоднішнього дня знову спостерігалася ворожа активність. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його даними, на Луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького і Новолуганського.



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Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення

Протягом сьогоднішнього дня знову спостерігалася ворожа активність. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, на Луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького і Новолуганського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників Луганського. Окрім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Широкиного на приморській ділянці нашої оборони.

Загалом, від початку доби зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення.

Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник.