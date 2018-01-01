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    Події в Україні

    АТО: Бойовики застосували 120-мм міномети. Є поранений

    Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення
    Протягом сьогоднішнього дня знову спостерігалася ворожа активність. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його даними, на Луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького і Новолуганського.
    • Сьогодні, 18:43
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    Український військовий
    Український військовий

    Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення

    Протягом сьогоднішнього дня знову спостерігалася ворожа активність. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    За його даними, на Луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького і Новолуганського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників Луганського. Окрім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської.

    На Донецькому напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Широкиного на приморській ділянці нашої оборони.

    Загалом, від початку доби зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення.

    Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник.

    АТО
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