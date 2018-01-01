Бойовики біля Пісків стріляли із танка: є поранений

Загалом, минулої доби, зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи, танки і важкі міномети. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог найбільше обстрілював наші опорні пункти на Світлодарській дузі. Під вогонь противника з



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Загалом, минулої доби, зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи, танки і важкі міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог найбільше обстрілював наші опорні пункти на Світлодарській дузі. Під вогонь противника з мінометів різних калібрів та озброєння БМП потрапили українські позиції в районі населених пунктів Луганське, Лозове і Троїцьке.

Крім того, біля Луганського, загарбники застосували артилерію калібру 122-мм. З гранатометів окупанти вели вогонь біля Майорська, а стрільбу з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Кримського.

На донецькому напрямку неподалік Пісків загарбники вели вогонь із озброєння танка та мінометів різних калібрів.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Загалом було зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.