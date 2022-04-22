Понад 21 тис. окупантів. Генштаб назвав втрати ворога
Ворог втратив 838 танків
фото: Міноборони
Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій
Станом на 22 квітня ЗСУ знищили 21 200 російських окупантів та 838 танки. Кількість знищеної техніки ворога невпинно росте, повідомляє Генштаб Міоборони України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 21200 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 838 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2162 од,
- артилерійських систем – 397 од,
- РСЗВ – 138 од,
- засоби ППО – 69 од,
- літаків – 176 од,
- гелікоптерів– 153 од,
- автомобільної техніки –1523 од,
- кораблі /катери – 8 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня –172.
- Спеціальна техніка – 27.
- Пускові установки ОТРК – 4.
Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.
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