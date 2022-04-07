Вбитих маріупольців набагато більше, ніж людей у Бучі та Ірпені. Аваков зробив сенсаційну заяву
Маріуполь з 1 березня знаходиться у блокаді російських окупантів
Міністр внутрішніх справ у 2014-2021 роках Арсен Аваков назвав Маріуполь найслабшим місцем для України у цій війні. Таку думку він висловив в інтрев’ю каналу «Україна24», передає «Главком».
«Ситуація у Маріуполі у рази гірша за ту, яку ми побачили у Бучі, Гостомелі, Ірпені та Бородянці. Про це не прийнято говорити, але я вважаю, що втрати серед мирного населення Маріуполя, є колосальними. Орієнтовно загинуло 30 тис. людей. Тому російські негідники зараз намагаються маскувати сліди своїх злочинів», – наголосив ексміністр.
За його словами, трагізм ситуації у тому, що окупанти заважають нашим правоохоронцям та спеціальним службам розбирати завали зруйнованих житлових будинків, щоб звільнити звідти людей.
«Один із перших об’єктів, який був розбомблений у Маріуполі, це будівля МНС. Тобто ті, хто мали рятувати життя, їх ворог знищив першими. Що це, як не геноцид?! Маріуполь є найслабшим місцем для України у цій війні», – вважає Аваков.
Нагадаємо, що в Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Додамо, що Маріуполь з 1 березня знаходиться у блокаді російських окупантів.
Віцепрем'єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук визнала, що росіяни не допускають нікого до окупованого Маріуполя. Немає коридору, який дозволив би одномоментно вийти з міста, наприклад, 20 чи 30 тис. людей.
Раніше рашисти розбомбили лікарню в Маріуполі: заживо згоріли пів сотні людей.