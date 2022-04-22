Стало відомо, куди рашисти вивозять українців

Наші громадяни морально виснажені, вони були вивезені ще у зимовому одязі

Денісова: «У 30 км від міста Чебоксари знаходяться 1000 наших громадян, і вони дуже хочуть виїхати»

Рашисти вивозять українців з тимчасово окупованих території у Чувашію, зокрема – у райони неподалік Чебоксар. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в ефірі телеканалу «Настоящее время».

«Що стосується (вивезення – ред.) наших громадян у РФ, то ми маємо дані від російських громадян – волонтерів, і від самих (українських – ред.) громадян (яких вивезли – ред.). Наприклад, учора нам надійшов дзвінок про те, що у 30 км від міста Чебоксари знаходяться 1000 наших громадян, і вони дуже хочуть виїхати», – поінформувала Денісова.

Також, за її словами, в Офісі Омбудсмана є інформація про те, що до санаторію «Багряні вітрила», що знаходиться у селі Шомікове (Республіка Чувашія), були вивезені РФ 1000 громадян з Маріуполя, і вони хочуть їхати додому в Україну, або хочуть виїхати у ЄС, щоб не перебувати у РФ незрозуміло в яких умовах і неясно чому.

«Також є табір у Леонідівці Пензенської області. Також є місто Тихвин Ленінградської області. Також є у Володимирі якийсь благодійній фонд рф, куди привезли групу українських підлітків, 14 і 15 років, з Донецької і Луганської областей», – уточнила Уповноважений ВРУ з прав людини.

Окремо вона поінформувала щодо «евакуації» з тимчасово захоплених територій Донецької і Луганської областей, що перший вивіз звідти був здійснений 18 лютого – за наявними даними, РФ тоді вивезла 90 тисяч наших громадян.

За словами Денісової, у селі Леонідівка (Пензенська область) знаходиться три табори, де перебувають саме ті люди, які були вивезені ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідаючи на питання, у яких умовах українські громадяни знаходяться у цих таборах у Пензенській області та у Чувашії, омбудсман повідомила, що, скажімо, один із таборів у Пензенській області – це табір, де 10 корпусів, які огороджені сіткою-рабицею, і там є КПВВ.

«Ті громадяни Росії, які з ними (вивезеними українцями – ред.) проводили розмови, розповідають, що стан у них (українців – ред.) дуже такий тривожний. Наші громадяни морально виснажені, вони були вивезені ще у зимовому одязі, у якихось спортивних брюках, гумовому взутті і якихось фуфайках», – поінформувала український омбудсман.

За її словами, діти, які народилися раніше у бомбосховищах, перебували без грудного вигодовування і вимагали певного харчування, і деякі волонтери зібрали гроші, придбали необхідні речі і передали.

«Тобто, люди не розуміють, що з ними далі буде відбуватися. І тому ми наразі намагаємося все ж таки разом зробити так, щоб вивезти їх у країни ЄС», – заявила Денісова.

Водночас Денісова висловила думку, що ті дані, які надає РФ щодо вивезених з України осіб, можуть бути завищеними.

Нагадаємо,окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до парламенту Португалії. Також повідомлялося, що жителі Маріуполя тікають з Росії через Туреччину