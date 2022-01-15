Через негоду в Київській області без світла 234 населені пункти

ДТЕК задіяв усі 75 аварійних бригад

У Київській області фахівці ДТЕК відновили електропостачання у понад 350 населених пунктів, знеструмлених через негоду. Задіяно всі 75 аварійних бригад, а також підрядні організації. Про це йдеться у повідомленні компанії.

У ДТЕК Київські регіональні електромережі зазначають, що станом на 15 січня без світла лишаються 107 населених пункти повністю та 127 – частково. Із початку негоди подачу світла відновили у 162 містах і селах, які були знеструмлені повністю та у 209, що постраждали частково. Всього відремонтували 155 лінії та 3620 трансформаторних підстанцій.

Найбільше від негоди постраждали Баришівський, Бориспільський та Вишгородський енерговузли. Основними причинами аварійних відключень світла є обриви електромереж через падіння на лінії електропередачі гілок та дерев та падіння опор.

У компанії повідомляють, що ремонти ускладнені тим, що негода продовжується. Шквальний вітер хитає автопідйомники, що не дає змогу підняти робочу платформу з ремонтниками на потрібну висоту.

«Однак бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі і підрядні організації продовжують працювати в цих складних умовах у посиленому режимі, щоб у максимально стислі терміни ліквідувати аварії та повернути світло в будинки людей», – зазначають у компанії.

15 січня на території Київської області зберігаються несприятливі погодні умови. За прогнозами синоптиків очікуються пориви вітру до 20 м на секунду (І рівень небезпеки, жовтий).

Раніше повідомлялося, що увечері в п’ятницю, 14 січня, у багатьох регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха. У Краматорську, наприклад, негода зірвала прапор із флагштоку у парку «Ювілейний».

Також головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.

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